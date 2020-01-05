Егор Соколов: «Впереди самый важный матч жизни»

Нападающий молодежной сборной России Егор Соколов поделился ожиданиями от матча с Канадой в финале молодежного чемпионата мира.

— Восстановиться после шведов успели, и мы будем готовы, — сказал Соколов. — Конечно, не будет легкой игры, но мы будем играть в свой хоккей. Будем пытаться убирать удаления, которые у нас вылезали в последних матчах, и играть надежно в защите. Надо забивать наши моменты, и мы постараемся задавить их.

Вчера видел первый период полуфинала Канада — Финляндия. Канадцы забили четыре гола, и все было понятно. Они играют в свой канадский хоккей, здорово в большинстве, плюс все время играют агрессивно.

Эмоции есть, я успел восстановиться. Сейчас надо просто готовиться. Понимаю, что будет давление, будут нервы, но все это надо убирать. Мне предстоит сыграть самый важный матч в жизни. (Игорь Еронко)