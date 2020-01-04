Егор Соколов: «Наверное, это самое приятное чувство в моей жизни. Никогда такого не испытывал»

Нападающий сборной России, автор дубля в ворота шведской сборной в полуфинале МЧМ (5:4 ОТ) Егор Соколов поделился эмоциями после победы и выхода в финал.

— Могу и по-английски, и по-французски, и по-китайски вам сказать, понимайте меня, как хотите, — начал общение со СМИ Соколов.

— Говорите на любых языках. Как вам игра?

— Наверное, это самое приятное чувство в моей жизни. Никогда такого не испытвал. Мы вышли в финал молодежного чемпионата мира! Тем не менее, на этом наша миссия не завершена, завтра — самый важный матч на турнире, будем готовиться с этого момента.

— Как вы исполнили эти два гола? Виртуозность высшей пробы!

— Да там в первом моменте вратарь ошибся, во втором Саня Хованов вывел, оставалось только попасть. Получилось, что попал, эмоции переполнили, нечего больше сказать.

— Есть ли разница, с кем играть tomorrow (завтра — англ.) в финале?

— Tomorrow — вообще без разницы. Хоть с кем, будем выходить и стараться. Остался финальный шаг, будем биться за всю Россию, преподнесем подарок России.

— Видим, что у вас много эмоций, но ведь нужно сохранить их и на завтра, сегодня вышла энергозатратная игра.

— Нет, сейчас я уже остыл, осталось еще немножко. Уже спокоен как волк. Сейчас придем в номер, полежим, покушаем и будем готовиться к завтрашнему дню.

— В соцсетях пишут: «Соколов — красавчик, лучший матч в жизни». Согласны?

— Вообще не обращаю внимания, что обо мне говорят. Может, не забивал на групповой стадии, но показывал, что могу. На социальные сети не обращаю много внимания, просто пишут родные и близкие, и все. Завтра — самый важный матч.

— У вас был один гол до этого матча, сегодня вы выступили, как Ковальчук в 2008-м, дубль и победа 5:4, разве что не в финале.

— Сейчас не важно, кто забил, важно, что мы победили и попали в финал.

— Гордитесь тем, какая у нас команда?

— Очень рад, мы с этими ребятами прошли через многое. Турнир четырех наций, пяти наций в детстве, друг против друга играли. Сейчас мы все вместе, друг за друга. Эмоции переполняют, нужно еще сохранить на завтра. Завтра — самая важная игра, готовимся к туморроу.

— Может, как-то помогли слова шведов?

— Я особо и не читал. Не обращаю внимания на социальные сети. Люди говорят, но нужно просто выходить и доказывать. Мы идем шаг за шагом, остался последний. Будем выходить и показывать лучший хоккей.

— Какова была реакция на замену Аскарова при счете 4:3 в пользу шведов?

— Хотелось поддержать Ярослава, он — молодой вратарь. Хотели как можно скорее помочь Амиру войти в игру, попытаться сравнять счет. У нас это получилось, потом нужно было выйти в овертайме и додавить шведов. Ваня Морозов все сделал великолепно, отлично попал. Я не смог до него доехать на ногах, три раза споткнулся, ноги подкосились. Хочется просто пойти в номер, отдохнуть и готовиться к завтрашней игре. (Михаил Зислис)