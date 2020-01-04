Егор Соколов: «Даже не хочу представлять, что чувствовала страна при счете 3:4»

После выхода в финал МЧМ нападающего молодежной сборной России Егора Соколова переполняли эмоции.

— Стоять не могу, ноги не держат. Устал. — вздохнул Соколов. — Это была очень тяжелая игра.

— Эмоций то хватит?

— Да. Я сейчас пойду отдохну и все. Буду готов к завтрашней игре.

— Два раза сняли паутину.

— Повезло. В первом моменте. Перехватил пас от вратаря.

— Но второй ведь — это чистое мастерство.

— Саня Хованов вывел меня на такую позицию. Мне оставалось только попасть, и я попал.

— Представляете, что испытывала страна, когда счет счал 3:4 не вашу пользу?

— Представляю, представляю... По чесноку — даже не хочу представлять! Как они переживали за нас. Слава богу, что смогли сравнять счет и выиграть в овертайме. Сейчас переполняют эмоции, но надо уже все это оставлять позади и готовиться к завтрашней игре.

— Александр Хованов сказал, что это самый невероятный матч, в котором он когда-либо играл.

— Полностью его поддерживаю. Ничего такого не испытывал в своей жизни. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)