Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал итог финального матча на МЧМ-2020 между Россией и Канадой (3:4).

«Поздравляю нашу молодежную хоккейную сборную с выигрышем серебряных медалей. Настоящие мужики, бились, боролись. Чуть не повезло, но все равно наша команда самая лучшая. Ведь мы единственные, кто обыграл Канаду на этом турнире, да еще как обыграл. Мы увидели, что у нас суперталантливое поколение хоккеистов. А победы обязательно придут. Несмотря на результат, сегодняшний матч, да и все предыдущие, показал, что у нашего хоккея блестящее будущее», — приводит слова Свищева пресс-служба депутата.