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Дмитрий Медведев обратился к игрокам молодежной сборной России

00:19
Дмитрий Медведев. Фото AFP
Дмитрий Медведев. Фото AFP
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Сборная России проиграла Канаде (3:4) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Twitter обращение к игрокам команды Валерия Брагина.

«Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира!» — написано в Twitter Медведева.

Сборная Канады обыграла Россию в финале МЧМ-2020

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