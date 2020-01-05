«Для нас вы все равно лучшие». «Авангард» обратился к молодежной сборной России

Сборная России проиграла Канаде (3:4) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве. Официальный Twitter «Авангарда» поддержал игроков команды Валерия Брагина.

«Поздравляем молодежную сборную России с серебряными медалями на МЧМ2020! В этот раз не получилось, но спорт есть спорт, здесь невозможно предугадать результат. Сегодня соперник сильнее, но для нас вы всё равно лучшие», — написано в Twitter «Авангарда».

Поздравляем молодёжную @russiahockey с серебряными медалями на #МЧМ2020! ? В этот раз не получилось, но спорт есть спорт, здесь невозможно предугадать результат. Сегодня соперник сильнее, но для нас вы всё равно лучшие ??? pic.twitter.com/PTlVJj0Wj2 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) January 5, 2020

Сборная Канады обыграла Россию в финале МЧМ-2020