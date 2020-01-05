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«Для нас вы все равно лучшие». «Авангард» обратился к молодежной сборной России

5 января 2020, 23:53
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Сборная России проиграла Канаде (3:4) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве. Официальный Twitter «Авангарда» поддержал игроков команды Валерия Брагина.

«Поздравляем молодежную сборную России с серебряными медалями на МЧМ2020! В этот раз не получилось, но спорт есть спорт, здесь невозможно предугадать результат. Сегодня соперник сильнее, но для нас вы всё равно лучшие», — написано в Twitter «Авангарда».

Сборная Канады обыграла Россию в финале МЧМ-2020

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