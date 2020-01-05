Денисенко вывел вперед молодежную сборную России в матче с Канадой
5 января 2020, 22:32
Нападающий сборной России Григорий Денисенко забросил шайбу в ворота Канады во втором периоде финального матча молодежного чемпионата мира-2020 — счет 2:1 в пользу команды Валерия Брагина.
С МЯСОМ запихиваем шайбу в ворота!! Наш капитан доиграл эпизод до конца!!! СНОВА ВПЕРЕДИ!!! УРААААА!#CANRUS pic.twitter.com/Z2kaXOmu96— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 5, 2020
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
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