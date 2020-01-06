Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Денисенко — первый среди российских бомбардиров, выступивших на двух МЧМ

04:47
5 января. Григорий Денисенко. Фото ФХР
5 января. Григорий Денисенко. Фото ФХР
Теги:

Капитан сборной России Григорий Денисенко в финальном матче молодежного чемпионата мира против Канады (3:4) отметился голом и передачей и повторил свой бомбардирский результат прошлого года. Форвард «Локомотива» за два турнира набрал 18 (8+10) очков и занял первое место среди российских бомбардиров, выступивших на двух чемпионатах. Выше Денисенко расположились всего шесть игроков, причем Вадим Шарифьянов опередил Григория лишь по числу голов.

Лучшие бомбардиры сборной России на МЧМ

Игрок

Турниры

И

Г

П

О

Никита Филатов

2008, 2009, 2010

20

13

13

26

Евгений Кузнецов

2010, 2011, 2012

20

12

14

26

Александр Овечкин

2003, 2004, 2005

18

18

7

25

Евгений Малкин

2004, 2005, 2006

18

8

17

25

Михаил Григоренко

2012, 2013, 2014

20

9

10

19

Вадим Шарифьянов

1993, 1994, 1995

21

8

10

18

Григорий Денисенко

2019, 2020

14

7

11

18

Александр Королюк

1995, 1996

14

13

4

17

Наиль Якупов

2012, 2013

14

3

14

17

Алексей Морозов

1996, 1997

13

10

6

16

Владимир Тарасенко

2010, 2011

13

8

8

16

Максим Балмочных

1998, 1999

14

5

11

16

Юрий Трубачев

2002, 2003

13

5

11

16

Кирилл Капризов

2016, 2017

14

10

5

15

Никита Кучеров

2012, 2013

14

7

8

15

Другой российский форвард Никита Александров, открыв счет в матче, отметился результативным действием и стал первым игроком нашей команды в XXI веке, набравшим очки во всех семи встречах турнира. В шести матчах очки набирали тандем Григоренко-Пережогин в 2003-м и Кирилл Петров в 2010.

Игроки сборной России, набиравшие очки в пяти стартовых матчах МЧМ в XXI веке

Игрок

Год

Матчи

Очки

Никита Александров

2020

7

8 (2+6)

Игорь Григоренко

2003

6

10 (6+4)

Александр Пережогин

2003

6

9 (3+6)

Кирилл Петров

2010

6

10 (4+6)

Александр Фролов

2002

5

7 (5+2)

Евгений Малкин

2005

5

10 (3+7)

Александр Овечкин

2005

5

9 (7+2)

Евгений Малкин

2006

5

10 (4+6)

Александр Бумагин

2007

5

8 (2+6)

Алексей Черепанов

2007

5

8 (5+3)

Виктор Тихонов

2008

5

6 (5+1)

Павел Бучневич

2014

5

7 (2+5)

Михаил Григоренко

2014

5

7 (4+3)

Клим Костин

2018

5

8 (5+3)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир