Капитан сборной России Григорий Денисенко в финальном матче молодежного чемпионата мира против Канады (3:4) отметился голом и передачей и повторил свой бомбардирский результат прошлого года. Форвард «Локомотива» за два турнира набрал 18 (8+10) очков и занял первое место среди российских бомбардиров, выступивших на двух чемпионатах. Выше Денисенко расположились всего шесть игроков, причем Вадим Шарифьянов опередил Григория лишь по числу голов.

Лучшие бомбардиры сборной России на МЧМ

Игрок Турниры И Г П О Никита Филатов 2008, 2009, 2010 20 13 13 26 Евгений Кузнецов 2010, 2011, 2012 20 12 14 26 Александр Овечкин 2003, 2004, 2005 18 18 7 25 Евгений Малкин 2004, 2005, 2006 18 8 17 25 Михаил Григоренко 2012, 2013, 2014 20 9 10 19 Вадим Шарифьянов 1993, 1994, 1995 21 8 10 18 Григорий Денисенко 2019, 2020 14 7 11 18 Александр Королюк 1995, 1996 14 13 4 17 Наиль Якупов 2012, 2013 14 3 14 17 Алексей Морозов 1996, 1997 13 10 6 16 Владимир Тарасенко 2010, 2011 13 8 8 16 Максим Балмочных 1998, 1999 14 5 11 16 Юрий Трубачев 2002, 2003 13 5 11 16 Кирилл Капризов 2016, 2017 14 10 5 15 Никита Кучеров 2012, 2013 14 7 8 15

Другой российский форвард Никита Александров, открыв счет в матче, отметился результативным действием и стал первым игроком нашей команды в XXI веке, набравшим очки во всех семи встречах турнира. В шести матчах очки набирали тандем Григоренко-Пережогин в 2003-м и Кирилл Петров в 2010.

Игроки сборной России, набиравшие очки в пяти стартовых матчах МЧМ в XXI веке