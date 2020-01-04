Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

«Давай-давай». С каким настроением молодежная сборная России подходит к матчу со Швецией?

4 января 2020, 16:02
Теги:

В официальном Twitter сборной России по хоккею появилось видео на котором запечатлены игроки молодежной сборной России в преддверии полуфинального матча молодежного чемпионата мира против Швеции.

Матч со шведами начнется в 17.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир