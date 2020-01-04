«Давай-давай». С каким настроением молодежная сборная России подходит к матчу со Швецией?

В официальном Twitter сборной России по хоккею появилось видео на котором запечатлены игроки молодежной сборной России в преддверии полуфинального матча молодежного чемпионата мира против Швеции.

Матч со шведами начнется в 17.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.