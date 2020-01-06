Даниил Мисюль: «Мы были семьей, был проделан огромный труд, но мы шли к золоту»

Защитник молодежной сборной России Даниил Мисюль рассказал об упущенных возможностях в матче с Канадой (3:4) в финале чемпионата мира-2020 в Чехии.

— Упустили победу, могли выигрывать, больше нечего сказать.

— Подвели удаления в концовке? Команда поплыла? Что произошло?

— Да, были ненужные удаления, мы пропустили в меньшинстве. Мы выигрывали, надо было играть по счету. Не удержали преимущество, сами виноваты.

— Вас захлестнули эмоции, или же канадцы собрались так, что вы оказались не готовы?

— Мы были готовы, но так сложилось. Еще раз повторю, ненужные удаления, мы пропустили в меньшинстве. Где-то канадцам повезло, случился рикошет, шайба залетела в наши ворота. Все.

— Что скажете по турниру в целом? Это серебро будет вызывать хоть какую-то радость через неделю, через две?

— Не знаю, тяжело сказать. У нас была отличная команда, мы были семьей, все были родными людьми. Да, был проделан огромный труд, но мы шли к золоту. (Михаил Зислис)