«Чистый удар в голову». Брагин — о грязном фоле шведского форварда против Денисенко
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин — о полуфинале МЧМ против Швеции (5:4 ОТ).
— Кто начнет финал? Мифтахов?
— Вероятнее всего.
— Шведский тренер сказал, что Россия его ничем не удивила. А вас шведы?
— Нет. Мы их разобрали и готовились. Они играли в агрессивный пасовый хоккей, все решали нюансы. Удача была на нашей стороне.
— С кем лучше играть в финале? Более открытая Канада или закрытая Финляндия?
— С нашей стороны никакой закрытой игры не будет. Думаю, без разницы, кто выйдет, тот выйдет. Да, разные по стилю команды.
— Почему в конце пятиминутного большинства вышла тройка Круглова?
— У других ничего не получалось. Они знают, как действовать «пять на четыре» — это звено играло в большинстве на Суперсерии.
— Что думаете об удалении Хегландера? Судьи не перестарались?
— Не думаю. Чистый удар в голову. (Павел Климовицкий)