Сборная России в матче МЧМ уступила Чехии
28 декабря 2020, 07:56
Сборная России в матче группового турнира МЧМ уступила сборной Чехии со счетом 0:2.
Отличились Филип Коффер и Мартин Ланг.
После этого матча Россия и Чехия имеют по три очка и занимают 2-е и 3-е места в группе B соответственно.
Молодежный чемпионат мира
Группа B
Чехия U20 — Россия U20 — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Коффер — 1 (Рыхловски), 36:38 — 1:0. Ланг — 1, 45:07 — 2:0.
Вратари: Паржик — Аскаров (58:09).
Штраф: 20 — 4.
Броски: 29 (11+13+5) — 30 (9+15+6).
Судьи: Гуен, Ковальски.
28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
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