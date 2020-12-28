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Чехия — Россия: видеообзор матча МЧМ-2021

28 декабря 2020, 09:44
28 декабря. Эдмонтон. Чехия — Россия — 2:0. Ярослав Аскаров. Фото Twitter
28 декабря. Эдмонтон. Чехия — Россия — 2:0. Ярослав Аскаров. Фото Twitter
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Молодежная сборная Чехии в матче группового этапа МЧМ-2021 переиграла команду России со счетом 2:0. В составе победителей отличились Филип Коффер и Мартин Ланг. Вратарь чехов Лукаш Паркиж записал в свой актив «сухарь», отразив 30 брсоков.

Для России это первое поражение на МЧМ-2021.

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