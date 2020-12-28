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«Чех и мат». Канадский канал подвел итог матча Чехия — Россия на МЧМ-2021

28 декабря 2020, 11:20
28 декабря. Эдмонтон. Чехия — Россия — 2:0.
28 декабря. Эдмонтон. Чехия — Россия — 2:0.
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Хоккеисты молодежной сборной России потерпели поражение от команды Чехии во втором своем матче в рамках чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Россияне уступили со счетом 2:0.

Телеканал TSN, который владеет авторскими правами на трансляцию турнира в Северной Америке, отметил этот успех в своем Twitter.

«Чех и мат», — гласит пост в социальной сети.

Следующий матч сборная России проведет 30 декабря утром против Австрии. Начало — 5.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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