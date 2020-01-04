«Была серьезная беседа с Морозовым. Подействовало». Брагин — о главном герое полуфинала с Швецией
4 января 2020, 20:58
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о полуфинале МЧМ против Швеции (5:4 ОТ)
— Как сейчас успокоить ребят?
— Уже успокоили. Все понимают, что завтра самая важная игра.
— Что самое главное было перед овертаймом?
— Собрать правильные пары форвардов.
— Опять много удалений.
— Эмоции перехлестывали.
— Что скажете об Иване Морозове?
— У нас все нормальные ребята, будущее у них впереди, от них будет зависеть, как они дальше будут развиваться. Вчера была серьезная беседа с ним после Швейцарии, неважно он сыграл. Но подействовало.
— А Соколов?
— С ним тоже была беседа. Есть опыт работы с психологией молодых хоккеистов.
— Как себя чувствует Денисенко?
— Все с ним нормально. (Павел Климовицкий)
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