Буре рассказал о сильных сторонах соперника перед матчем России против Чехии на МЧМ

Серебряный призер Олимпиады-1998 Павел Буре поделился ожиданиями от матча Россия — Чехия на молодежном чемпионате мира 2021 года.

— Знаю, что ребята будут стараться играть на победу. Я бы назвал нашу сборную фаворитом, но не абсолютным, — сказал Буре «СЭ». — Мы будем за нее болеть, но это чемпионат мира: слабых соперников нет. Тут надо использовать те моменты, которые у них будут, и постараться хорошо сыграть в обороне. Задача ведь не стоит забивать 5 или 10 шайб, самое главное — выиграть. У чехов традиционно вязкая игра, в которую не нужно сваливаться. Надо играть в свою, а у нас ребята умеют и забивать, и обороняться.

Игра Россия — Чехия пройдет в Эдмонтоне на арене Rogers Place утром понедельника, 28 декабря, по московскому времени. Начало встречи — 5.30 (мск).

(Екатерина Звенигородская)