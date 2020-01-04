Брагин выиграл четыре полуфинала МЧМ из шести. Дважды он обыгрывал шведов

Сегодня молодежная сборная России в шестой раз время работы Валерия Брагина на посту главного тренера сыграет в полуфинальном матче чемпионата мира. Соперником нашей команды станет сборная Швеции.

Ранее Брагин дважды обыгрывал скандинавов в полуфиналах — по буллитам на чемпионском МЧМ-2011 и в основное время четыре года спустя. Всего россияне выиграли четыре из шести полуфиналов под руководством Брагина, уступив американцам в 2017 и 2019 годах. (Кирилл Бурдаков)

Полуфиналы команд Валерия Брагина на МЧМ: