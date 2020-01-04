Брагин выиграл четыре полуфинала МЧМ из шести. Дважды он обыгрывал шведов
Сегодня молодежная сборная России в шестой раз время работы Валерия Брагина на посту главного тренера сыграет в полуфинальном матче чемпионата мира. Соперником нашей команды станет сборная Швеции.
Ранее Брагин дважды обыгрывал скандинавов в полуфиналах — по буллитам на чемпионском МЧМ-2011 и в основное время четыре года спустя. Всего россияне выиграли четыре из шести полуфиналов под руководством Брагина, уступив американцам в 2017 и 2019 годах. (Кирилл Бурдаков)
Полуфиналы команд Валерия Брагина на МЧМ:
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
03.01.2011
|
Швеция
|
4:3 Б
|
03.01.2012
|
Канада
|
6:5
|
04.01.2015
|
Швеция
|
4:1
|
04.01.2016
|
США
|
2:1
|
04.01.2017
|
США
|
3:4 Б
|
04.01.2019
|
США
|
1:2
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