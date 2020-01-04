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Брагин выиграл четыре полуфинала МЧМ из шести. Дважды он обыгрывал шведов

4 января 2020, 09:30
Валерий Брагин. Фото ФХР
Валерий Брагин. Фото ФХР
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Сегодня молодежная сборная России в шестой раз время работы Валерия Брагина на посту главного тренера сыграет в полуфинальном матче чемпионата мира. Соперником нашей команды станет сборная Швеции.

Ранее Брагин дважды обыгрывал скандинавов в полуфиналах — по буллитам на чемпионском МЧМ-2011 и в основное время четыре года спустя. Всего россияне выиграли четыре из шести полуфиналов под руководством Брагина, уступив американцам в 2017 и 2019 годах. (Кирилл Бурдаков)

Полуфиналы команд Валерия Брагина на МЧМ:

Дата

Соперник

Счет

03.01.2011

Швеция

4:3 Б

03.01.2012

Канада

6:5

04.01.2015

Швеция

4:1

04.01.2016

США

2:1

04.01.2017

США

3:4 Б

04.01.2019

США

1:2

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Россия vs Швеция: как закончится матч 1/2 финала МЧМ-2020 по хоккею?
Победой России в основное время
52.9%
Победой России в овертайме/серии буллитов
19.1%
Победой Швеции в овертайме/серии буллитов
3.2%
Победой Швеции в основное время
24.8%
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