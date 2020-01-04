Брагин в пятый раз вывел Россию в финал МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в пятый раз в карьере и впервые за четыре года вывел национальную сборную в финал МЧМ. Ранее под его руководством наша команда преодолевала стадию 1/2 финала дважды обыгрывая Швецию (2011, 2015) и по разу Канаду (2012) и США (2016). Однако победным оказался только финал МЧМ-2011, в котором Россия одержала волевую победу над сборной Канады (5:3). В 2017 и 2019 годах россияне завоевали бронзовые медали, а в 2018-м стали пятыми. (Денис Аль-Юсифи)

Полуфиналы команд Валерия Брагина на МЧМ