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Борис Михайлов: «Нашей молодежке нужно забыть матч против Канады на групповом этапе»

5 января 2020, 00:08
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что молодежная сборная России может выиграть чемпионат мира за счет характера, самоотдачи и игровой дисциплины, а выигранный у Канады матч на групповом этапе текущего турнира (6:0) не будет иметь никакого значения

— Наши ребята провели отличный матч против шведов и заслуженно вышли в финал. Противостояние нашей сборной и канадской — соперничество, которому уже несколько десятилетий. Это две сильнейшие хоккейные державы. Финала с канадцами на уровне молодежной сборной не было давно. На нынешнем турнире эти команды уже встречались, но ребятам нужно забыть матч группового турнира и крупную победу со счетом 6:0 над родоначальниками хоккея. Финал — это совершенно другой накал игры, необходимо быть предельно внимательными с первой и до последней секунды. Нужно четко соблюдать игровую дисциплину.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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