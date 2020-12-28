Австрийского защитника дисквалифицировали перед матчем с Россией на МЧМ

Защитник молодежной сборной Австрии Филипп Виммер дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт ИИХФ. Он наказан за нарушение правила 124, подразумевающего наказание за атаку в голову или шею.

Таким образом, хоккеист пропустит два следующих матча молодежного чемпионата мира — против Швеции и России. Матч Австрия — Россия состоится 30 декабря. Начало в 5.30 по московскому времени.