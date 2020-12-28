Австрийского защитника дисквалифицировали перед матчем с Россией на МЧМ
28 декабря 2020, 23:29
Защитник молодежной сборной Австрии Филипп Виммер дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт ИИХФ. Он наказан за нарушение правила 124, подразумевающего наказание за атаку в голову или шею.
Таким образом, хоккеист пропустит два следующих матча молодежного чемпионата мира — против Швеции и России. Матч Австрия — Россия состоится 30 декабря. Начало в 5.30 по московскому времени.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Опрос
проголосовало: 35285Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю