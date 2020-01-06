Амир Мифтахов: «Мы стали настоящей семьей, родными братьями»

Вратарь сборной России Амир Мифтахов прокомментировал поражение от Канады в финале молодежного чемпионата мира-2020 (3:4).

— Какие у вас сейчас ощущения?

— Этот молодежный чемпионат мира — лучшее время в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто нас поддерживал.

— Что случилось после 3:1? Канадцы задавили, или вы где-то расслабились?

— Это хоккей, это игра. Вчера было то же самое, но нам удалось перевернуть игру. И мы, и канадцы играли до конца. Никто не хотел отдавать такую матч, но им повезло больше.

— Что почувствовали, когда услышали финальную сирену?

— Ничего. И для нас, и для болельщиков — пустота. Не верил, что сирена прозвучала. Хотелось победить. До последнего надеялись, что забьем, что удача улыбнется.

— Соколов говорит, что он горд за эту команду, за каждого парня.

— Да. Это лучшие ребята, с которыми я играл. Мы стали настоящей командой за это небольшое время. Мы вместе около трех недель. Теперь мы — родные люди, братья. Я всем благодарен. (Павел Климовицкий)