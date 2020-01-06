Алексис Лафренье: «Нам очень хотелось обыграть Россию после группового этапа»

Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье — о победе над Россией (4:3) в финале МЧМ-2020.

— Мы совершили крутой камбэк — реально особенным было выиграть этот матч, — сказал Лафрьенье. Это большая честь — стать MVP этого турнира, но работал не только я. Вся команда выкладывалась на максимум. Когда счет был 1:3, мы просто продолжали работать в том же духе. Нам немного подфартило со вторым голом. Конечно, всем очень хотелось обыграть Россию после группового этапа (6:0). Рад, что сегодня все сложилось. (Михаил Зислис)