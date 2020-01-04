Александр Романов: «Когда счет стал 3:4, мы не нервничали, только подбадривали друг друга»

Защитник молодежной сборной России Александр Романов рассказал о наиболее сложных моментах полуфинальной игры против Швеции на МЧМ.

— Как вам матч? Шведы пытались нас запугать, были жесткие моменты.

— Да, старались. Как показал матч, мы их не боимся вообще, даже мысли такой не было. Да, игра была жесткая, ничего не скажешь. Но это уже полуфинал, все хотят пройти дальше, но не у каждого получается.

— Когда 3:1 перевернулось в 3:4, показалось, что победа утекает из рук.

— Мы не нервничали, только подбадривали друг друга, верили в успех, играли как единая семья.

— Замена Аскарова на Мифтахова придала дополнительных сил?

— Если начали вести и выиграли, значит, придала. (Михаил Зислис)