Абрамов дебютирует на МЧМ в матче с Австрией
28 декабря 2020, 09:23
Нападающий молодежной сборной России Михаил Абрамов дебютирует на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет в матче против австрийцев, который состоится 30 декабря. Об этом после поражения от чехов (0:2) заявил главный тренер российской команды Игорь Ларионов.
«От травм никто не застрахован, посмотрим, кто как себя чувствует. Планируется, что Абрамов сыграет с Австрией», — сказал Ларионов.
В матчах против США (5:3) и Чехии Абрамов не попадал в заявку.
(Артур Хайруллин)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю