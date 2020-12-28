Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Абрамов дебютирует на МЧМ в матче с Австрией

28 декабря 2020, 09:23
Михаил Абрамов. Фото ФХР.
Михаил Абрамов. Фото ФХР.
Теги:

Нападающий молодежной сборной России Михаил Абрамов дебютирует на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет в матче против австрийцев, который состоится 30 декабря. Об этом после поражения от чехов (0:2) заявил главный тренер российской команды Игорь Ларионов.

«От травм никто не застрахован, посмотрим, кто как себя чувствует. Планируется, что Абрамов сыграет с Австрией», — сказал Ларионов.

В матчах против США (5:3) и Чехии Абрамов не попадал в заявку.

(Артур Хайруллин)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир