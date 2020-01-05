Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

175 тысяч зрителей посетят МЧМ-2020

5 января 2020, 16:18

На финальной пресс-конференции молодежного чемпионата мира в Чехии генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Мартин Урбан озвучил цифры посещаемости МЧМ-2020. Турнир не смог побить рекорд, установленный в Финляндии в 2016 году: тогда матчи посетили 215 тысяч зрителей при заполняемости в 60 процентов.

Матчи турнира в Чехии посетят 175 тысяч зрителей при заполняемости в 81 процент.

— Играть в Остраве — отличное решение. Лучше, чем в Праге. Острава — глубоко хоккейный город. Билеты недорогие. И болельщики могли их себе позволить. Это здорово, — отметил глава ИИХФ Рене Фазель. (Игорь Еронко)

МЧМ-2020 по хоккею: сегодня финал Россия — Канада
?

Опрос

проголосовало: 8854
Все опросы
Россия vs Канада: как закончится финал МЧМ-2020 по хоккею?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир