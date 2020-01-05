Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мнением о предстоящем финале МЧМ-2020 Канада — Россия. Ранее в групповом турнире россияне победили канадцев со счетом 6:0.

— Конечно, ожидаю очень интересный финал, встречаются две самых великих хоккейных державы, чемпионат проходит в Европе, а не в Канаде, как в последние годы, — сказал Николишин. — Есть подоплека в виде матча группового этапа и нашей победы со счетом 6:0. В каком бы состоянии ни была Канада, это серьезный удар, эта команда будет выходить и упираться, брать реванш. Я считаю, что и у нас, и у канадцев очень сильные игроки. Слабая сторона Канады — игра в обороне и вратарская позиция, но у этой команды достаточно сильное нападение.

У нас же немного наоборот, вратарская линия посильнее, наконец-то заработало большинство. Правда, по-прежнему хромает дисциплина: наша сборная вновь нахватала удалений в матче против Швеции и получила 3 шайбы, играя в меньшинстве. Игра сборной России в меньшинстве пока оставляет желать лучшего, а большинство удалось подтянуть. Кроме того, мы пока очень слабы на вбрасываниях, это нам дорого обошлось в полуфинале. Канадцы на вбрасываниях традиционно хороши, как бы не повторилась та же история, что и со шведами... Думаю, в финале нас ждет борьба характеров, может, тренерское противостояние тоже будет иметь место. И Россия, и Канада играют засчет эмоций, это не прагматичные финны. И у нас, и у канадцев эмоциональные команды, подверженные определенным вещам. (Иван Торопцев)