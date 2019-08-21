Женская сборная Швеции бойкотировала международный турнир из-за недовольства оплатой и условиями работы

Женская сборная Швеции бойкотировала международный турнир в Финляндии, сообщает AP. Шведки должны были принять участие в Турнире пяти наций, первая игра против Японии была намечена на среду.

Однако 43 хоккеистки отказались ехать на соревнования, а до того — на тренировочный сбор.

Представители федерации встречались профсоюзом хоккеисток. Спортсменки предоставили заявление из 10 претензий. Среди них — недовольство отсутствием финансовой компенсации за пребывание в сборной, условия и расписание поездок. Кроме того, хоккеистки жаловались на то, что импришлось носить ту же форму, что и мужская команда, заявив, что просьбы об одежде, адаптированной для женщин, игнорировались в течение последних пяти лет.