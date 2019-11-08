«Югра» на выезде одолела «Челмет»
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Югра» на выезде одолела «Челмет» (3:2).
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«Челмет» (Челябинск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Арсенюк — 4 (бол., Пилипенко), 11:40 — 0:1. Микулович — 2 (Мякишев, Тарасов), 16:09 — 1:1. Борисенков — 3 (Арсенюк, Сигарев), 25:02 — 1:2. Берлев — 5 (бол., Пилипенко, Барбашев), 31:55 — 1:3. Подкорытов — 6 (бол., Кравцов, Тертышный), 33:37 — 2:3.
Вратари: Федотов (59:13) — Волков.
Судьи: Максимов, Спирин.
8 ноября. Челябинск. ДС «Юность».
«Торос» (Нефтекамск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Рыжов — 4 (Кочуров, Виноградов), 14:04 — 0:1. Гареев — 1 (бол., Голованов, Пименов), 17:55 — 1:1.
Победный буллит: Гиматов.
Вратари: Сохатский — Долганов (Костин, 65:00).
Судьи: Бестужев, Тютнев.
8 ноября. Нефтекамск. Ледовый дворец.
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Королев — 10 (бол., Мнацян), 2:54 — 0:1. Насыбуллин — 2 (Каменев), 26:39 — 1:1. Каменев — 2 (Фаткуллин), 48:36 — 2:1.
Вратари: Кульбаков — Шугаев (59:11 — 59:59).
Судьи: Ермолаев, Светилов.
8 ноября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».