ВХЛ продлила паузу до 10 апреля из-за коронавируса

Пауза в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) продлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира. О датах возобновления игр будет сообщено дополнительно.

«Лига на регулярной основе осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и прорабатывает различные варианты продолжения соревнований. ВХЛ считает крайне важным доиграть матчи плей-офф и определить победителей турниров», — отмечено в заявлении.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.