Узбекский «Хумо» и китайский ОРДЖИ не сыграют в новом сезоне ВХЛ
27 апреля 2020, 17:28
ВХЛ подтвердила информацию «СЭ» о неучастии китайского клуба ОРДЖИ в сезоне-2020/21.
Причиной стала нестабильная ситуация с пандемией коронавируса. При этом заявлений от двух других клубов из Китая — «КРС-БСУ» и «Ценг Тоу» — пока не поступало.
Кроме того, по аналогичной причине пропустит следующий сезон единственный клуб из Узбекистана — «Хумо».
Сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 017 766 человек. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.
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