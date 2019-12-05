Питерское «Динамо» уступило тверскому и упустило шанс возглавить конференцию

«Динамо» из Твери обыграло питерских одноклубников в матче регулярного чемпионата ВХЛ — 2:0. Петербуржцы упустили шанс вернуться на первое место в конференции.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Рязань» (Рязань) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Муштаев — 2, 6:14 — 0:1. Шин — 6 (Рымарев), 8:29 — 1:1. Сергеенко — 5 (Кокшаров), 21:02 — 1:2. Муштаев — 3 (п.в., Моренец), 59:23 — 1:3.

Вратари: Перевозчиков (59:15 — 59:23) — Денисов.

«Рубин» (Тюмень) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Алексеев — 1, 36:43 — 0:1. Давыдов — 8 (мен.), 38:08 — 1:1. Давыдов — 9 (Попов), 46:07 — 2:1. Попов — 7 (бол., Петриков, Зотов), 47:51 — 3:1. Мякинин — 2 (бол.), 56:48 — 3:2.

Вратари: Назаров — Кудашев.

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Буран» (Воронеж) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Раисов — 6 (Алешин, Сергеев), 3:26 — 0:1. Пилипенко — 19 (Борисенков, Кириллов), 5:38 — 1:1. Ковалев — 2 (Раисов, Алешин), 35:21 — 1:2. Борисенков — 5 (Пилипенко, Арсенюк), 40:54 — 2:2.

Победный буллит: А. Гимбатов.

Вратари: Волков (Иванников, 65:00) — Аляпкин (Исаев, 65:00).

«Хумо» (Ташкент) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Синявский — 8 (бол., Пепеляев, Таталин), 5:47 — 1:0. Степаненко — 9 (Тимиров), 14:20 — 1:1. Фазлеев — 3, 22:14 — 1:2. Валуйский — 9 (бол., Сорокин, Воронин), 37:41 — 2:2. Семенов — 2 (бол., Скворцов, Свинцицкий), 50:23 — 2:3. Валуйский — 10 (бол., Здунов, Воронин), 51:11 — 3:3. Яценко — 7 (Анисин), 63:58 — 4:3.

Вратари: Смирягин — Коротаев.

«Динамо» (Тверь) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ефремов — 1 (Моисеев, Сухов), 31:53 — 1:0. Иванов — 7 (Аланов), 55:32 — 2:0.

Вратари: Жеренко — Синягин (59:19).