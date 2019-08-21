Новокузнецкий «Металлург» может пропустить сезон-2020/21

«Металлург» (Новокузнецк) может пропустить сезон-2020/21, сообщает sport-42.ru, ссылаясь на пресс-конференцию клуба.

Сообщается, что команда может пропустить сезон в ВХЛ, если областная администрация не выделит деньги на подготовку альтернативной арены в городах Кузбасса.

Руководство «Кузни» изучило три арены: в Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Междуреченске. Чтобы привести одну из них в соответствие с регламентом необходимо от 80 до 120 миллионов рублей в зависимости от конкретного ледового дворца. Сметы по проведению работ отправлены в областную администрацию. При этом вместимость арены не имеет большого значения.

При этом, если реконструкция «Арены Кузнецких Металлургов» сдвинется по срокам, то команда пропускать сезон не будет. По срокам ее реконструкции ясности пока нет.

«Металлург» провел в ВХЛ два последних сезона. Ранее команда выступала в КХЛ.