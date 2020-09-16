Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    ВХЛ

Несколько игроков и тренеров новокузнецкого «Металлурга» заразились коронавирусом

16 сентября 2020, 08:58
Теги:

Министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус сообщил, что несколько хоккеистов и тренеров новокузнецкого «Металлурга» заразились коронавирусом.

— Команда проводила сборы в Саранске, затем начался чемпионат ВХЛ, вернулись домой буквально позавчера и сразу поселились в гостинице, потому что по приезде домой руководство клуба и врач приняли решение поселиться в гостинице и сделать тесты, как и положено, — приводит «РИА Новости» слова Мяуса. — Тесты показали наличие положительных результатов на коронавирус у нескольких игроков и тренеров команды. В среду будут сделаны повторные тесты, после чего станет понятно, сколько игроков инфицировано. Следующий шаг — клуб попросит лигу о переносах двух предстоящих матчей, чтобы игроки сумели выздороветь и продолжать чемпионат.

Ближайшие две встречи «Металлурга» — с «Тамбовом» (21 сентября) и «Бураном» (23 сентября).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200916/metallurg-1577295467.html

ВХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир