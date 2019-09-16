Китайский клуб уступил «СКА-Неве» в матче ВХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ китайский клуб «КРС-БСУ» приехал в гости к «СКА-Неве». Хозяева одержали победу со счетом 4:3.

Команда из Пекина пока продолжает идти в чемпионате без набранных очков.

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Регулярный чемпионат

«Зауралье» (Курган) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Глущенко — 2 (Минулин, Сероух), 18:09 — 1:0. Толчинский — 1 (Мясищев, Антипов), 26:27 — 1:1. Антипов — 1 (Мясищев, Луговяк), 47:41 — 1:2.

Вратари: Носов (58:20) — Лозебников.

Судьи: Закиров, Кислов.

16 сентября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Тамбов» (Тамбов) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Туник — 1 (Степанов, Кулаков), 5:43 — 0:1. Кузьменко — 1 (Коробов), 10:02 — 0:2. Басков — 1 (Игнатушкин, Игнатов), 14:04 — 1:2. М. Гимбатов — 3 (бол., Шингареев), 35:22 — 2:2. Шингареев — 2 (Репин, Игнатушкин), 64:24 — 3:2.

Вратари: Ложкин — Кудашев.

Судьи: Барулин, Горденко.

16 сентября. Тамбов. ЛДС «Кристалл».

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 4:3 (3:2, 0:0, 1:1)

Голы: Джо — 2 (Максимов, Чен), 2:14 — 0:1. Володин — 1 (Семин, Цицюра), 4:45 — 1:1. Курбатов — 2 (Петьков), 8:00 — 2:1. Мироманов — 1 (бол., Солянников, Савунов), 10:08 — 3:1. Мэги — 2 (бол., Чен, Максимов), 13:02 — 3:2. Петьков — 4 (бол., Валенцов, Конозов), 54:21 — 4:2. Скворцов — 1 (бол., Потехин), 57:28 — 4:3.

Вратари: Аскаров — О`Брайен (56:55 — 57:28, 58:07 — 58:22, 58:35).

Судьи: Мисюрь, Юдаков.

16 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».