«Хумо» проиграл по буллитам «Торпедо-Горький» в матче ВХЛ

Команда из Узбекистана «Хумо» потеряла первые очки в сезоне в ВХЛ. На своем льду команда из Ташкента проиграла по буллитам клубу «Торпедо-Горький» — 1:2.

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«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Сокол» (Красноярск) — 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Лебедев — 1 (Мисников), 1:20 — 0:1. Чехов — 1 (Гиздатуллин), 14:50 — 0:2. Шестаков — 1 (Исаев, Тарасов), 16:38 — 1:2. Куракин — 1 (Лихотников), 52:28 — 2:2.

Победный буллит: Мищенко.

Вратари: Перевозчиков (Сидоров, 65:00) — Шилин.

Судьи: Самарин, Тютнев.

15 сентября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Хумо» (Ташкент) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Григоренко — 2 (Здунов, Яценко), 51:39 — 1:0. Берестенников — 2, 59:44 — 1:1.

Победный буллит: Милехин.

Вратари: Смирягин (Голованов, 65:00) — Доненко.

Судьи: Зибинин, Мочалов.

15 сентября. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«Рязань» (Рязань) — «Дизель» (Пенза) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Третьяков.

Вратари: Большаков — Гафиуллин.

Судьи: Заболотнев, Петров.

15 сентября. Рязань. ДС «Олимпийский».

«Динамо» (Тверь) — «Сарыарка» (Караганда) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Сиксна — 1 (Михайлов), 63:13 — 0:1.

Вратари: Тяло — Рейзвих.

Судьи: Андрианов, Раминг.

15 сентября. Тверь. СК «Юбилейный».