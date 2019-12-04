«Ермак» победил «Тамбов»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Ермак» принимал «Тамбов». Команда из Ангарска победила со счетом 4:1.

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«Ермак» (Ангарск) — «Тамбов» (Тамбов) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Елизаров — 2, 14:24 — 0:1. Дельнов — 6 (Чубыкин), 22:31 — 1:1. И. Воробьев — 2 (бол., Ар.И. Воробьев, Ахияров), 35:23 — 2:1. Дельнов — 7 (бол., Подлубошнов), 38:46 — 3:1. Дельнов — 8 (п.в., Бочкарев), 58:24 — 4:1.

Вратари: Шпаков — Ахметов (Ложкин, 38:46, 57:50 — 58:24).

Судьи: Барулин, Ермолаев.

4 декабря. Ангарск. ДС «Ермак».

«Металлург» (Новокузнецк) — «Барс» (Казань) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Емец — 5 (Воеводин), 3:43 — 0:1. А.А. Шевченко — 4, 8:55 — 1:1. Локтев — 11 (Дюрягин), 23:53 — 2:1. А.А. Шевченко — 5 (мен., п.в., Маслов), 59:56 — 3:1.

Вратари: Литвинов — Голубев (58:54 — 59:56).

Судьи: Дреев, Прокуратов.

4 декабря. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Челмет» (Челябинск) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Михайлов — 10 (бол., Зиазов, Сарваров), 9:10 — 0:1. Фатеев — 3 (Шепелев, Подскребалин), 18:13 — 1:1. Горбачев — 2 (Голоднюк, Крутий), 26:13 — 1:2. Крутий — 3 (Голоднюк, Лукин), 42:29 — 1:3. Зиазов — 3 (Сиксна, Михайлов), 46:14 — 1:4. Борисевич — 3 (Янсонс, Лукин), 56:15 — 1:5.

Вратари: Подскребалин — Рейзвих.

Судьи: Анашин, Черезов.

4 декабря. Челябинск. ДС «Юность».

«Зауралье» (Курган) — «Горняк» (Учалы) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Черников — 4 (Мнихович, Семичастнов), 2:28 — 1:0. Переляев — 3 (бол., Тютяев), 24:40 — 1:1. Гарифулин — 5 (Меньщиков, Шутов), 38:28 — 2:1. Шиафотдинов — 8 (Авраменко), 43:49 — 3:1. Жукенов — 11 (Тютяев), 55:05 — 3:2.

Вратари: Устинский — Галкин (58:53).

Судьи: Ибатулин, Шерер.

4 декабря. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Торос» (Нефтекамск) — ОРДЖИ (Пекин) — 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы: И. Козлов — 1 (Пачин), 9:46 — 1:0. Голованов — 6 (бол., Емелин), 21:22 — 2:0. И. Козлов — 2 (Анкудинов, Пачин), 26:39 — 3:0. Тянулин — 8 (Ши, Бабинцев), 29:11 — 3:1. Петрищев — 4 (Анкудинов, Пачин), 39:36 — 4:1. Тянулин — 9 (Ши, Шин), 40:29 — 4:2. Рыбницкий — 4 (бол., Ши), 50:18 — 4:3. Бобылев — 8 (мен., п.в., Емелин), 59:05 — 5:3.

Вратари: Брагинский — Дан (58:21 — 59:05).

Судьи: Мальцев, Мисюрь.

4 декабря. Нефтекамск. Ледовый дворец.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Голы: Рожковский — 2 (Ковалев, Баженов), 2:24 — 1:0. Зенчиков — 3 (Хабаров), 2:51 — 1:1. Кожевников — 4 (Галеев), 4:40 — 1:2. Мельников — 2 (Сухих), 16:49 — 2:2. Рыжов — 6 (Орлов, Мизюрин), 24:59 — 3:2. Сухих — 1 (бол., Орлов, Мизюрин), 31:45 — 4:2. Рыжов — 7 (Мизюрин, Зеленков), 34:17 — 5:2. Орлов — 3 (Мизюрин), 53:49 — 6:2. Хабаров — 4, 54:09 — 6:3.

Вратари: Кононов — Яковлев (Дорожко, 24:59).

Судьи: Голышев, Нестеров.

4 декабря. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Голы: Максимов — 8 (Маури), 30:06 — 0:1. Там — 2 (бол., Мэги), 40:55 — 0:2. Лебедев — 7 (бол., Мокин, Хамидуллин), 43:44 — 1:2. Сорокин — 3 (Шайхулов, Ляпустин), 46:15 — 2:2. Угольников — 5 (Воробьев, Шайхулов), 49:25 — 3:2.

Вратари: Богданов — Мьюз.

Судьи: Макашов, Шиханов.

4 декабря. Альметьевск. ДС «Юбилейный».