«Ермак» одолел «ЦСК ВВС», «Сокол» победил «Ладу»
Состоялся игровой день регулярного чемпионата Высшей хокейной лиги. «Ермак» одолел «ЦСК ВВС» (4:3), «Сокол» победил «Ладу» (3:1).
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«Ермак» (Ангарск) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)
Голы: Юнышев — 1 (Ахметзянов, Колычев), 15:13 — 0:1. Мишкин — 2 (Подлубошнов), 25:47 — 1:1. Подлубошнов — 1 (бол., Мишкин, Коренков), 27:51 — 2:1. Колычев — 3, 32:29 — 2:2. Раенко — 1 (Казаковцев, Шестопалов), 33:44 — 3:2. Казаковцев — 4 (бол., Мишкин, Ахияров), 36:12 — 4:2. Гусев — 1 (бол., Сорокин), 46:30 — 4:3.
Вратари: Никитин — Попков (Мамедов, 40:00).
Судьи: Демура, Комаров.
16 октября. Ангарск. ДС «Ермак».
«Сокол» (Красноярск) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Мищенко — 2, 4:01 — 1:0. Коротков — 8, 28:56 — 2:0. Вилков — 2 (Болтанов), 45:56 — 3:0. Толузаков — 6 (Усманов, Возовик), 59:05 — 3:1.
Вратари: Киселев — Скрынник.
Судьи: Гордиенко, Тихомиров.
16 октября. Красноярск. МСЗК «Платинум Арена Красноярск».
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Панков — 3 (бол., Сиксна, К. Кузнецов), 23:48 — 0:1. Панков — 4 (бол.), 31:24 — 0:2. Жирнов — 2 (бол., Марков), 51:16 — 1:2.
Вратари: Шпаков (Шугаев, 31:24, 59:12) — Рейзвих.
Судьи: Закиров, Мальцев.
16 октября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.
«Ижсталь» (Ижевск) — «Номад» (Нур-Султан) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Макаров — 1 (Виноградов), 2:44 — 1:0. Бухряков — 1 (бол., Гурков, Муравьев), 26:01 — 1:1. Лаута — 2 (Т. Манукян), 29:42 — 2:1. Разумняк — 5 (Александров), 35:36 — 2:2. Скабелка — 1, 53:18 — 2:3.
Вратари: Долганов (58:43) — Крамарь.
Судьи: Милованов, Степучев.
16 октября. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Зауралье» (Курган) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Милехин — 4 (Беляев), 27:16 — 1:0. Меньщиков — 1, 28:13 — 1:1.
Победный буллит: Милехин.
Вратари: Доненко — Ярославлев (Устинский, 65:00).
Судьи: Ермолаев, Кочетов.
16 октября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Барс» (Казань) — «Горняк» (Учалы) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Лазарев — 2 (Хапов), 56:19 — 1:0.
Вратари: Голубев — Гросс (58:05).
Судьи: Батурин, Шиханов.
16 октября. Казань. Дворец спорта.
«Тамбов» (Тамбов) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Алалыкин — 1 (Чебыкин, Бобылев), 28:03 — 0:1. Хлопотов — 1 (Дубинин, Орлович-Грудков), 47:32 — 1:1. Бобылев — 2 (Алалыкин), 49:53 — 1:2.
Вратари: Ложкин (59:08) — Сохатский.
Судьи: Андрианов, Самарин.
16 октября. Тамбов. ЛДС «Кристалл».
«Рязань» (Рязань) — «Южный Урал» (Орск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Сергеенко — 1 (Кокшаров), 29:45 — 1:0. Скворцов — 4 (Курепанов, Уфимцев), 58:55 — 1:1. Хасаншин — 3 (бол., Кондратьев, Чистяков), 61:51 — 1:2.
Вратари: Большаков — Мустафин.
Судьи: Зибинин, Сюрдяев.
16 октября. Рязань. ДС «Олимпийский».