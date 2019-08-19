Брат Ивана Барбашева перешел в «СКА-Неву»
19 августа 2019, 17:39
Нападающий Сергей Барбашев продолжит карьеру в составе «СКА-Невы», сообщает Twitter клуба из Санкт-Петербурга.
Большую часть прошлого сезона 27-летний форвард провел в новокузнецком «Металлурге». В 36 матчах ВХЛ он набрал 35 (16+19) очков. В плей-офф на счету Барбашева четыре встречи.
Не ожидали? А у нас для вас #ТрансферныеНовости— СКА-Нева (@SKA_Neva) August 19, 2019
Хотите узнать, кто это? Тогда скорее бегите в наш аккаунт в TikTok!
Там уже все есть?https://t.co/8tfUoxSNPH pic.twitter.com/ddQDz0Dzhj
Начинал же минувший сезон форвард в составе «Сибири» и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах. В КХЛ он прежде выступал за ЦСКА и «Адмирал».
Сергей является старшим братом нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева.