В доме Павла Буре произошел конфликт прислуги

В доме известного бывшего игрока сборной России Павла Буре произошел конфликт между армянской домработницей семейства и филиппинской няней. Чтобы разнять дерущихся, супруге «Русской ракеты» даже пришлось вызывать полицию, сообщает Telegram-канал Baza.

В этот момент дома находилась лишь жена Буре — Алина. В дело пришлось вмешаться полицейским и успокоить конфликт, причины которого так до конца выяснить и не удалось.

После короткого расследования домработница была уволена.