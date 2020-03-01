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В доме Павла Буре произошел конфликт прислуги

14:07
Павел Буре. Фото Динара Кафискина., "СЭ"
Павел Буре. Фото Динара Кафискина., "СЭ"
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В доме известного бывшего игрока сборной России Павла Буре произошел конфликт между армянской домработницей семейства и филиппинской няней. Чтобы разнять дерущихся, супруге «Русской ракеты» даже пришлось вызывать полицию, сообщает Telegram-канал Baza.

В этот момент дома находилась лишь жена Буре — Алина. В дело пришлось вмешаться полицейским и успокоить конфликт, причины которого так до конца выяснить и не удалось.

После короткого расследования домработница была уволена.

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