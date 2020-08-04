Стал известен состав молодежной сборной России на матч турнира в Сочи

Изучаем состав олимпийской сборной U20 на матч против ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open, готовимся болеть!



? Посмотреть игру можно будет на @MatchTV и на https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/MRPNB7aSUn