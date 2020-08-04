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Стал известен состав молодежной сборной России на матч турнира в Сочи

14:50

Опубликован состав молодежной сборной России на матч против «Сочи» в рамках турнира Parimatch Sochi Hockey Open.

Встреча состоится сегодня, 4 августа, начало — в 15.00 по московскому времени.

Россия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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