Состоялась жеребьевка «Кубка Газпром нефти»

13 февраля в Сочи состоялась жеребьевка XIV Международного детского хоккейного турнира «Кубок Газпром нефти». В 2020 году за кубок будут бороться 35 команд из 12 стран мира.

К представителям Австрии, Белоруссии, Германии, Казахстана, Латвии, Словакии, Финляндии, Чехии и России присоединились команды из Италии, Швейцарии и Канады. Матчи пройдут на льду олимпийских дворцов спорта Сочи — «Большом» и «Айсберге». Групповой этап стартует 13 апреля, финал «Кубка Газпром нефти» состоится 17 апреля 2020 года.

Оргкомитет принял решение выбрать Сочи единственным городом проведения турнира и отказался от деления участников на группы «Восток» и «Запад». Для жеребьевки все коллективы были распределены по корзинам с учетом результатов, достигнутых на турнире в предыдущие годы.

— Присоединение к турниру команд из Швейцарии, Италии и Канады делает наш турнир не только более представительным, но дает отличную возможность юным игрокам встретиться со своими сверстниками из других стран, — отметил председатель оргкомитета турнира, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. - В этом году мы сделали оптимальную сетку турнира, что позволит нам распределить команды в зависимости от результатов, показанных в предыдущие годы.

В итоге турнир приобретет дополнительную зрелищность. Уверен, что мы увидим это уже на матче открытия, где встретятся действующий обладатель Кубка «Газпром нефти» подмосковный «Витязь» и канадская команда «Central Hockey Academy» из Торонто".