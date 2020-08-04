Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Россия

Гол-шедевр молодого российского форварда. Смотреть всем

16:38
Родион Амиров. Фото ФХР.
Родион Амиров. Фото ФХР.
Теги:

Форвард олимпийской сборной России Родион Амиров отметился красивым голом в матче предсезонного турнира в Сочи.

Нападающий, принадлежащий «Салавату Юлаеву», в игре с ХК «Сочи» во втором периоде забросил шайбу, находясь за воротами. Он пронес ее на клюшке и отправил в сетку.

После двух периодов олимпийская сборная России ведет со счетом 5:0.

Россия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир