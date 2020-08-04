Гол-шедевр молодого российского форварда. Смотреть всем

Форвард олимпийской сборной России Родион Амиров отметился красивым голом в матче предсезонного турнира в Сочи.

Нападающий, принадлежащий «Салавату Юлаеву», в игре с ХК «Сочи» во втором периоде забросил шайбу, находясь за воротами. Он пронес ее на клюшке и отправил в сетку.

После двух периодов олимпийская сборная России ведет со счетом 5:0.