Разработка программы развития хоккея "Красная машина" завершится в мае-июне

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что разработка программы развития детского и юношеского хоккея "Красная машина" завершится в мае-июне. На данный момент Федерация уже внедрила стандарты подготовки для ребят трех возрастов - 6, 8 и 10 лет. Сейчас они проходят апробацию в школе.

– Практическая реализация программы "Красная Машина" обеспечивает системный подход к решению проблем подготовки спортивного резерва для национальных сборных команд России по хоккею - приводит слова Ротенберга ТАСС. - В настоящий момент работа над программой продолжается, уже подготовлены разделы по обучению детей шести, восьми и десяти лет, основные процессы разработки планируем завершить в мае-июне текущего года, а сейчас для нас наступает самый ответственный этап – внедрение программы. Это целый комплекс мероприятий по качественному, всестороннему сопровождению и методическому обеспечению процесса.

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