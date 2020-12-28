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Новости   //    Хоккей   //    Россия

Президент ФХР Третьяк сообщил, что переболел коронавирусом

28 декабря 2020, 13:09

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что переболел коронавирусом в сентябре.

«Я переболел коронавирусом в сентябре очень легко, даже не почувствовал. Антитела есть, поэтому пока не прививаюсь. Если надо будет, то посмотрю, конечно», — цитирует «РИА Новости» Третьяка.

68-летний Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. Он является трехкратным олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201228/tretyak-1591208883.html

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