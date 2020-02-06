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Нападающие Кудрявцев и Порядин не сыграют в матче Евротура с Финляндией

6 февраля 2020, 11:36
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Нападающие сборной России Павел Кудрявцев и Павел Порядин не примут участия в матче Евротура против Финляндии, сообщает РИА Новости. Хоккеисты пропустили утреннюю тренировку с основным составом. Форвард Иван Игумнов будет заявлен 13-м нападающим.

Шведский этап Евротура, третий по счету в сезоне-2019/20, пройдет с 6 по 9 февраля в Стокгольме. Первый матч сборной Россиина турнире — против Финляндии — состоится сегодня, 6 февраля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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