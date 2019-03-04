Илья Брызгалов: "Кто с кем пил на Олимпиаде в Турине знать не знаю, это не ко мне"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" высказался по поводу конфликта Алексея Ковалева и Владимира Крикунова.

– Недавно Алексей Ковалев высказывался про Владимира Крикунова …

– Начали скелеты выкапывать? Говорю, надо сжигать трупы – чтобы нечего было поднять.

– Крикунов припоминал Ковалеву употребление алкоголя в сборной. Вы играли в Турине, где один был тренером, другой – капитаном.

– А я-то откуда знаю? Думаете, у нас была командная попойка? В этом не участвовал, и кто со мной жил – Андрей Марков, например – всегда были трезвые. Я человек непьющий, в таких компаниях участия не принимал, так что кто с кем пил – знать не знаю, это не ко мне. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полная версия интервью Ильи Брызгалова - скоро на "СЭ"