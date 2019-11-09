ФХР поздравила автора шлягера «Трус не играет в хоккей» с днем рождения
17:40
ФХР поздравила автора шлягера «Трус не играет в хоккей» Александру Пахмутову с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 90 лет.
— Если вас попросят напеть песню про хоккей, что вы споёте? Александре Пахмутовой, автору шлягера «Трус не играет в хоккей» и ещё примерно 400 хитов, сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем, Александра Николаевна, — отмечается в сообщении.
?Если вас попросят напеть песню про хоккей, что вы споёте?— Хоккей России (@russiahockey) November 9, 2019
Александре Пахмутовой, автору шлягера «Трус не играет в хоккей» и ещё примерно 400 хитов, сегодня исполнилось 90 лет.
С юбилеем, Александра Николаевна! pic.twitter.com/r2BUw5Vnqf
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