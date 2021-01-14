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Новости   //    Хоккей   //    Россия

ФХР почтила память Харламова

10:04
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Федерация хоккея России (ФХР) почтила память двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова. Сегодня легендарному советскому хоккеисту исполнилось бы 73 года.

«Его имя известно даже тем, кто не является большим поклонником хоккея, — отмечается в сообщении. — Получить признание как в своей стране, так и за её пределами и стать легендой Харламов успел еще при жизни. Которая, к сожалению, оборвалась очень рано. Его обожала вся страна, а миллионы мальчишек на вопрос: «Кем ты хочешь стать?», не задумываясь отвечали: «Валерием Харламовым!».

Легендарный семнадцатый номер сборной СССР навеки вписал своё имя в славную историю советского и мирового хоккея".

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