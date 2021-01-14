ФХР почтила память Харламова
Федерация хоккея России (ФХР) почтила память двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова. Сегодня легендарному советскому хоккеисту исполнилось бы 73 года.
«Его имя известно даже тем, кто не является большим поклонником хоккея, — отмечается в сообщении. — Получить признание как в своей стране, так и за её пределами и стать легендой Харламов успел еще при жизни. Которая, к сожалению, оборвалась очень рано. Его обожала вся страна, а миллионы мальчишек на вопрос: «Кем ты хочешь стать?», не задумываясь отвечали: «Валерием Харламовым!».
Легендарный семнадцатый номер сборной СССР навеки вписал своё имя в славную историю советского и мирового хоккея".
? Сегодня исполняется 73 года со дня рождения великого советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова: https://t.co/yFbh6FCmdV— Хоккей России (@russiahockey) January 14, 2021
Помним! #россиявмоемсердце pic.twitter.com/EKF6kPHVdk
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