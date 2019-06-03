Фетисов полагает, что Северному Кавказу пора играть в хоккей и футбол

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что развитие хоккея на Северном Кавказе сформирует новый облик региона и откроет дополнительные направления развития для молодежи, информирует ТАСС.

– Несколько месяцев продвигаем идею развития хоккея на Северном Кавказе. Хватит вам бороться с утра до вечера, я думаю, что пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе. Я считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально.

Мне кажется, если мы с вашей поддержкой сможем убедить правительство в том, что это сегодня важнейшее направление, то это будет интересно для формирования нового облика Северного Кавказа, – приводит слова Фетисова ТАСС.

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