Генеральный менеджер «Спартака» и тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о дружеских отношениях с Вячеславом Фетисовым.

— Как сложилась ваша дружба с Вячеславом Фетисовым? Вас многое связывает, в том числе и то, что вы оба из одного района Москвы — Бескудникова.

— Не скрываю, что часто обращался к нему за помощью и советом. Да и до сих пор обращаюсь. Когда я первый год встал на лавку в «Спартаке», долго разговаривал со Славой на эту тему. И именно после его слов я решился на этот шаг.

— Когда вы познакомились?

— На чемпионате мира-1991 в Финляндии. Он тогда прилетел из НХЛ. Он был уже легендарной личностью, легендой советского хоккея, а мне — всего 21 год. И он разговаривал с молодыми на равных, никогда не подчеркивал свою значимость. Наоборот, все время подсказывал, помогал, чем мог. Вообще все это поколение — Михалыч (Макаров), Крутов, Игорь Ларионов, Леха Касатонов — легенды, но при этом очень простые в общении. С ними очень легко. И когда играли вместе, и сейчас.

— В Солт-Лейк-Сити-2002 вы уже работали с Фетисовым, как с главным тренером.

— Я вообще считаю, что если бы его не позвали работать в Россию в качестве министра спорта, из него бы получился один из величайших тренеров современности. У него был большой опыт игрока, он проработал в качестве ассистента не один год в «Нью-Джерси», и потом я видел, как он работает со сборной. (Игорь Рабинер)

«Встал на тренерский мостик «Спартака» после совета Фетисова». Жамнов — о легендах НХЛ, игру за сборную и поколении звена КЛМ